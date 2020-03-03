T24 LogoT24 Logo
Haberler

Yunan polisi, sığınmacıların arasına karışarak sınırı geçmeye çalışan Konyalıyı dövüp geri yolladı

03 Mart 2020 16:03

Konyalı bir vatandaş Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacılar arasında karışarak sınırı geçmeye çalıştı.

Kafasında sargı bezi olan vatandaş, Yunanistan sınırı geçmeye çalıştığını söyleyerek, "Buraya geldim girdim içeriye. Yunan polisleri yakaladılar bizi. 'Tellerden çıkın' dediler arkadaşlar çıktı ben çıkmadım. Jopla sopalarla silahlarla sıktılar zaten. Kafama sopayla vurdular 10 tane dikiş var" dedi. 

Pazarkule sınır kapısında sığınmacıların son durumunu takip eden K24 TV muhabiri Ercan Dağ'ın konuştuğu vatandaş,  işsiz ve sigortasız olduğunu, babası ve kardeşinin yurt dışında olduğunu ve bu nedenle sınırı geçmek istediğini söyledi. 

ETİKETLER

sınırı geçmeye çalışan konyalıyunanistan sınırıpazarkula sınır kapısıyunan polisinden dayak yiyen konyalı

Diğer Videolar

A Haber muhabirinin Sağlık Bakanı Koca'ya içinde yorum olan sorusu gündem oldu: Türkiye'yi karalayan medyalar...

Eğitim uçağı arıza nedeniyle otoyola iniş yapmak zorunda kaldı; işte o anlar

Elazığ'da tur otobüsüyle huzur evi sakinlerine konser

"Vatandaşları mağdur eden siyasi bir rekabet var; maske bulunmuyor, eş güdüm yok, ihtiyaçlar fazla"

Ali Babacan T24'te: Yazıktır; Türkiye akıl dışı bir yönetimin bedelini ödüyor, bir çıkmaza gidiyor

Adanalılar sokağa çıkma yasağı öncesi market ve ekmek kulübelerine akın etti: '2 çocuk var evde'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Savaşlar Koronavirüs şartlarında da devam ediyor...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Soylu istifa ederek Erdoğan'ın gücünü tartışmaya...

Mey İçki CEO'su Levent Kömür: 6 milyon şişe kolonya üretecek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

TRT'nin 'Tutunamayanlar' dizisi isim değiştirdi...

Fatih Altaylı, HaberTürk'te yeni bir 'canlı yayın kazası'na karşı Ortaylı...

FOX Ana Haber bugün yayınlanacak mı?...

İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağına...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Savaşlar Koronavirüs şartlarında da devam ediyor...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Soylu istifa ederek Erdoğan'ın gücünü tartışmaya...

Mey İçki CEO'su Levent Kömür: 6 milyon şişe kolonya üretecek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24