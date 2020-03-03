Yunan polisi, sığınmacıların arasına karışarak sınırı geçmeye çalışan Konyalıyı dövüp geri yolladı

Konyalı bir vatandaş Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacılar arasında karışarak sınırı geçmeye çalıştı.

Kafasında sargı bezi olan vatandaş, Yunanistan sınırı geçmeye çalıştığını söyleyerek, "Buraya geldim girdim içeriye. Yunan polisleri yakaladılar bizi. 'Tellerden çıkın' dediler arkadaşlar çıktı ben çıkmadım. Jopla sopalarla silahlarla sıktılar zaten. Kafama sopayla vurdular 10 tane dikiş var" dedi.

Pazarkule sınır kapısında sığınmacıların son durumunu takip eden K24 TV muhabiri Ercan Dağ'ın konuştuğu vatandaş, işsiz ve sigortasız olduğunu, babası ve kardeşinin yurt dışında olduğunu ve bu nedenle sınırı geçmek istediğini söyledi.