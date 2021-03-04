Yunanistan kanalında Ahmet Çakar'ın sirtaki anları konuşuldu: Acaba Erdoğan bu programı izlemiş midir?

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Güneş Gazetesi yazarı ve Beyaz Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Yunanistan'da yayın yapan SKAİ TV'nin Fenerbahçe'nin Yunan futbolcu Pelkas'ın golüyle Trabzonspor'u mağlup etmesinin ardından Beyaz Futbol stüdyosundaki sirtakiyi konuştuğu anları paylaştı. Kütahyalı'nın paylaştığı videoya göre Yunan spiker muhabire "Tersi olsaydı biz Atina'da bir Türk oyuncu için Türk müziği dinleyip dans etseydik acaba nasıl ağır eleştirirlerdi kim bilir?" dedi. Stüdyodaki diğer sunucu da "Ben başka bir şey düşündüm. Acaba Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bu programı izlemiş midir?" diye sordu.

Muhabir de spikere yanıt olarak "İzleme ihtimali var çünkü Erdoğan futbolu çok seviyor ve Fenerbahçe taraftarı kendisi" dedi.

O anları paylaşan Rasim Ozan Kütahyalı da "Beyaz Futbol markasının ünü artık Edirne sınırlarını aştı. Yunanistan’ın en büyük ve en popüler kanalı Skai TV’de Beyaz Futbol’da bu Pazar gecesi yaşananlar konuşulmuş. Beyaz Futbol programı Yunan izleyiciye detaylı anlatılmış. Sonunda laf Cumhurbaşkanı’na bile gelmiş :) İzleyin" notunu düştü.