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Yunanistan'ın ateş açtığı teknenin batma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Yaralanan üç kişi Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Marmaris’e getirilmişti

12 Ağustos 2020 11:54

Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerinin açtığı ateş sonrası yaralanan ve Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan üç kişinin bulunduğu teknenin batış anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Muğla’nın Marmaris ilçesine 7,2 deniz mili açığında (yaklaşık 13 km) Rodos adası açıklarında Yunanistan Sahil Güvelik ekipleri tarafından ateş açılması sonrası 2’si Türk birisi Sure uyruklu üç kişi yaralanmıştı. Bölgeye 112 Acil Sağlık personeli ile birlikte 4 Sahil Güvenlik botu, bir Sahil Güvenlik Dalış timi sevk edilmişti. Yaralanan üç kişi Türk karasularına girdikten sonra Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 112 sağlık ekiplerinin de müdahalesi ile kurtarılarak Marmaris’e getirilmişti.

Yaralılardan Suriye uyruklu 21 yaşındaki Muhammed Abdol Kedura’nın kolu kırık, 36 yaşındaki Tarhan Yaşlı ise hafif yaralı olarak Marmaris Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar. 46 yaşındaki Türk vatandaşı Oğuzhan Türkcan ise yüzündeki yaralar nedeniyle nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı.

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