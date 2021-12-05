Yunanistan'da Ortodoks bir din adamı Papa Francis'i protesto etti; "Dinin yolundan çıkmışsın"

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Papa Francis'i ağır sözlerle protesto eden kişi Ortodoks kilisesi mensubuydu ve bir Ortodoks rahip olarak, Katolik dünyasının lideri Papa Franciscus'un Yunanistan ziyaretinden rahatsızlık duymuştu. Kilise 1054 yılında Doğu ve Batı Kilisesi olarak ikiye ayrılmış, o tarihten itibaren iki kilise arasındaki ayrım ve anlaşmazlık asırlar boyu devam etmişti.