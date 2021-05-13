Yunanistan'da Filistin'e destek için toplanan göstericilere polis müdahalesi

13 Mayıs 2021 08:28
Yunanistan'ın başkenti Atina'da polis, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto eden göstericilere müdahale etti.
Atina'da toplanan göstericiler, çeşitli sol grupların çağrısıyla İsrail'in Atina Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Ellerinde Filistin bayraklarıyla Büyükelçilik binasına yaklaşmak isteyen protestoculara polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
'Filistin'e özgürlük', 'Terörist İsrail', 'Kazanacağız' ve 'Özgür İsrail' şeklinde sloganlar atan göstericiler, saldırıların durdurulmasını istedi. Göstericiler, Yunanistan hükümetinin İsrail ile ilişkilerinin kesilmesini talep etti.
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