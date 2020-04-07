T24 LogoT24 Logo
Haberler

Dünya Sağlık Günü'nde Yunanistan'da doktorlar sokakta; sağlık ekipmanlarının yetersizliği protesto edildi

07 Nisan 2020 13:37

Yunanistan'da doktorlar, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nde Koronavirüs'e karşı sağlık ekipmanları eksikliğini protesto için eylem yaptı.

Koronavirüs salgını tüm dünyada hızla yayılırken Yunanistan'da bu sabah 09.00 (7 Nisan) itibariyle toplanmaya başlayan sağlık çalışanları protesto gösterileri düzenlemeye başladı.

Hastaneye gelen Yunan polisi, topluluktan 10 kişiden fazla toplanmanın yasak olduğu gerekçesiyle dağılmasını istedi.

Bunun üzerine Evangelismos Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları polisi hastanenin dışına çıkarttı.

Dünya Sağlık Günü kapsamında aynı eylemlerin diğer hastanelerde de düzenleneceği belirtiliyor.

Kaynak: ANKA

ETİKETLER

habervideoyunanyunanistandünyasağlıkçalışangüneylemprotesto

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Mayıs 2020

Covid-19 nedeniyle iptal edilen mezuniyet törenine 'robotlarla çözüm'

Köln’de Ramazan ayının son Cuma namazı açık alanlarda kılındı

KKTC Turizm Bakanı Üstel: Tatil yapmak isteyenleri Kuzey Kıbrıs'a bekliyorum

Almanya’da demokrasinin Korona ile sınavı

Kitaba yerleştirilip gönderilen uyuşturucu kargosu polise yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Davutoğlu ile Yeni Akit yazarı arasında tartışma: Dilinizle beyniniz arasında...

Türkiye'ye Almanya sınırı ne zaman açılacak? ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Davutoğlu konuştu: Ben ve MİT Başkanı Hakan Fidan ısrar ettik;...

4 günlük sokağa çıkma yasağında hangi dükkânlar açık olacak?...

Hindistan-Çin sınırındaki Sikkim'de gerilim tırmanıyor ...

RTÜK'ten Sevda Noyan kararı; Ülke TV'ye 3 kez program durdurma...

AKP Çorum Kadın Kolları Başkanı'ndan Erdoğan'a: Allah çocuklarımın ömründen alsın...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Davutoğlu ile Yeni Akit yazarı arasında tartışma: Dilinizle beyniniz arasında...

Türkiye'ye Almanya sınırı ne zaman açılacak? ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24