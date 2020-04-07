Dünya Sağlık Günü'nde Yunanistan'da doktorlar sokakta; sağlık ekipmanlarının yetersizliği protesto edildi

07 Nisan 2020 13:37
Yunanistan'da doktorlar, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nde Koronavirüs'e karşı sağlık ekipmanları eksikliğini protesto için eylem yaptı.
Koronavirüs salgını tüm dünyada hızla yayılırken Yunanistan'da bu sabah 09.00 (7 Nisan) itibariyle toplanmaya başlayan sağlık çalışanları protesto gösterileri düzenlemeye başladı.
Hastaneye gelen Yunan polisi, topluluktan 10 kişiden fazla toplanmanın yasak olduğu gerekçesiyle dağılmasını istedi.
Bunun üzerine Evangelismos Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları polisi hastanenin dışına çıkarttı.
Dünya Sağlık Günü kapsamında aynı eylemlerin diğer hastanelerde de düzenleneceği belirtiliyor.
Kaynak: ANKA
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