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Yunan turistler alışveriş için Ayvalık'a akın ediyor

08 Eylül 2018 15:40

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde her hafta Perşembe günleri kurulan semt pazarına Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan gelen turistler, tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. ​Ayvalık'ta Perşembe günü kurulan semt pazarı, Yunanlıların akınına uğruyor. Perşembe günleri Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan 4 gemiyle ilçeye bu hafta bin 600 kişinin geldiği belirtildi. Ayvalık'ta turizm sezonu son günlerini yaşarken Yunanlı turistler ilçe esnafının can simidi oldu. Döviz kurundaki artış nedeniyle Perşembe günleri semt pazarına Yunanlı turistlerin ilgisi yoğun oldu. A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarını karşılayan turistler, özellikle tekstil ürünlerine rağbet gösterdi.

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yunan turistakınayvalıkbalıkesirpazareurodövizalışveriş

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