Başına gaz kapsülü isabet eden sığınmacı hastaneye kaldırıldı

Türkiye'nin, İdlib saldırısı sonrası sınır kapılarını açık tutması üzerine Edirne sınırına gelen ve sınırı geçerek tampon bölgede kalan sığınmacıların bekleyişi sürüyor.

Edirne’de, Pazarkule-Kastanies Sınır Kapısı arasında bulunan tampon bölgede kalan sığınmacılara Yunan güvenlik güçlerinin zaman zaman biber gazlı müdahalede bulundu.

Başına biber gazı kapsülü isabet eden bir sığınmacı genç ve gazdan etkilenen bir çocuk Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Dün başlayan sığınmacı akını, bu sabah saatleri ile birlikte artarak devam ediyor. Pazarkule-Kastanies sınır kapısı arasında bulunan tampon bölgeye ulaşan sığınmacıların bekleyişi devam ediyor.

Yunan güvenlik güçlerinin yer yer taciz atışı, biber gazı ve ses bombası kullandığı belirtiliyor. (İHA)

Sendika Org'un haberine göre de sığınmacılar güvenlik güçleri tarafından zaman zaman yanlış yönlendiriliyor.