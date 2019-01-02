T24 LogoT24 Logo
Haberler

Yumruk yedikten bir gün sonra öldü

02 Ocak 2019 20:39

Samsun'da, Adem Gül arkadaşı Nurettin Çınar (77) ile gittiği eğlence merkezinde istediği türkü çalınmayınca görevliler tarafından dışarı çıkarıldı. Adem Gül bir süre sonra dışarı çıkan arkadaşı Nurettin Çınar'la tartıştı, yumruk attı. Aldığı yumruk darbesi ile bayılan Nurettin Çınar, bir gün sonra gittiği hastanede fenalaştı, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Adem Gül tutuklandı. Olay, Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi?nde, 27 Aralık'da meydana geldi. Adem Gül arkadaşı Nurettin Çınar ile birlikte Atakum?da bulunan bir eğlence merkezine geldi. Adem Gül, sahnedeki sanatçıdan istek türkü okumasını istedi. İddiaya göre sanatçı ile Adem Gül arasında tartışma yaşandı. Eğlence merkezi çalışanları Gül'ü dışarı çıkardı. Bir süre sonra dışarı çıkan Nurettin Çınar ile Adem Gül arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Adem Gül arkadaşı Nurettin Çınar'ın yüzüne yumruk attı. Adem Gül olay yerinden uzaklaştı. Aldığı darbe ile bayılarak yere yığılan Nurettin Çınar ise bir süre sonra kendine geldi. Bir gün sonra başındaki ağrı nedeniyle hastaneye başvuran Nurettin Çınar'ın kafatasında çatlak olduğu belirlendi. Çınar, gittiği Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde fenalaştı. Çınar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Adem Gül, yumruk attığı arkadaşının ölümüne neden olmak suçlamasıyla tutuklandı. Adem Gül'ün arkadaşı Nurettin Çınar'a attığı yumruk güvenlik kameralarına yansıdı.

ETİKETLER

yumruköldüarkadaşadem gülyumruk attığı arkadaşıeğlence mekanıkavga

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Şubat 2020

Kızı korkmasın diye bomba seslerini oyuna dönüştüren Suriyeli baba: Kızımın savaşla ilgili hiçbir şeyi hissetmemesini sağlıyoruz

Market arabasıyla hırsızı böyle yakalattı

Grup Gündoğarken’in ‘Nereden Nereye’ şarkısına sansür

Köprüde intihar girişiminde bulunan genci Eski bakan Veysel Eroğlu, ikna etti

Elazığ'da deprem sonrası ağır hasarlı binanın yıkılma anı kamerada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

Güldür Güldür Show'un Almanya Turnesi kanlı bitti; 1 kişi hayatını...

Eski AKP kurucularından Abdüllatif Şener, dönemin MGK toplantısında ‘FETÖ ile...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24