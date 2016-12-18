Yüksekova'da "teröre lanet" yürüyüşü

Hakkâri'nin Yüksekova İlçesi'nde dondurucu soğuğa rağmen İpekyolu Caddesi'nde bir araya gelen yaklaşık 3 bin kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla "Vatan sana canım feda", "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Türk Kürt kardeştir PKK kalleştir" sloganları atarak çarşı merkezine yürüdü. Bu sırada şehitler için Merkez İhsaniye Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Cengiz Topel Caddesi'nden eski cezaevi kavşağına, oradan da Hükümet Konağı önüne gelen vatandaşlar, yürüyüşü Karayolları 117. Şube Müdürlüğü önünde sonlandırdı.