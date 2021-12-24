Yüksekova’da kamyonet kara saplandı, 50 koyunu vatandaşlar kurtardı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kasasında 50 koyun bulunan kamyonet kara saplandı. 50 koyun, çevreden gelen vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.



Edinilen bilgilere göre olay, ilçenin Büyükçiftlik beldesinde meydana geldi. 50 koyun taşıyan Isuzu kamyonet, buzlu yoldan kayarak şarampole girip kara saplandı. Saplandığı kardan çıkamayan kamyonetin kasasında bulunan 50 koyun, çevreden gelen vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Karayolları Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri olayın yaşandığı yerde yol temizleme ve tuzlama çalışmalarını yaptı.

Kaynak: İHA