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Yüksekova’da 80 öğrenci bulunan köyde eğitime zorunlu ara: "Yetkili olsam utanırdım"

Köy muhtarı Ali Ergüdar, köye gelen GSM şirketine istediği yerden arsa hibe edileceğini söylüyor

16 Aralık 2020 10:01

Hakkari Yüksekova’da bulunan Şişemzin (Serindere) Köyü’ndeki öğrenciler, internete erişemedikleri için fiilen eğitime ara vermiş durumda. 

Gazete Duvar'dan Aynur Tekin'in haberine göre Yüksekova’nın köylerinde şebeke altyapısı bulunmadığı için çok sayıda çocuk uzaktan eğitime erişemiyor. Merkeze 18 km uzaklıkta bulunan 2 bin rakımlı Şişemzin (Serindere) Köyü'nde bulunan 80 öğrenci, köyün yüksek noktalarına çıkarak ulaştıkları şebekeye kış şartları nedeniyle ulaşamıyor. 

Kamu-sivil toplum işbirliğiyle düzenlenen tablet kampanyaları ya da şebeke bulunmayan köyler için oluşturulan mobil destek noktaları ise köye hiçbir şekilde ulaşmamış. Köye şebeke getirilmesi için defalarca başvuru yapan köy muhtarı Ali Ergüdar, köye gelen GSM şirketine istediği yerden arsa hibe edileceğini söylüyor. 

 

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