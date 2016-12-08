Yüksekdağ'dan ekonomik kriz uyarısı

"Milyonlarca insan tüketici kredisiyle, kredi kartı borcuyla 2-3 kuşak borçlandırılmış durumda. Ve bu borçlar Türkiye halklarını, çalışan kesimi felç etmiş durumdalar. Adı konulmamış bir kriz yaşanıyor. Ödleri kopuyor, bu krizin üstündeki perde kalacak diye. Bu krizin üzerindeki perde kalkarsa onların bütün yalanı dolanı yolsuzluğu ve suçu ortaya çıkacak çünkü. Bu krizin üzerindeki perde nedir biliyor musunuz değerli arkadaşlar. Savaş. Ve politik yıkım. Politik saldırganlık. Bu krizin üstündeki savaş perdesini kaldırırsak eğer, bütün Türkiye halkları barış çağrısında ve iradesinde birleşirse eğer işte onların bütün suçları ve halka karşı açtıkları o büyük savaşın sorumluluğu ortaya çıkacak."