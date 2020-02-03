'Yüksek sinyal' gerekçesiyle adliyeye alınmayan avukat Tamer Doğan üstünü çıkarmak zorunda kaldı; duruşmasını kaçırdı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda iki kez kontrol cihazlarından geçmelerine rağmen 'yüksek sinyal' gerekçesiyle Avukat Tamer Doğan ve Avukat Orhan Nezih Olmaç yaklaşık 1.5 saat adliyeye alınmadı.

Avukat Tamer Doğan'ın T24'e verdiği bilgide, "Benim de yeni tanıştığım avukat bir arkadaşı (Orhan Nezih Olmaç) üstünde sinyal alıcı bir nesne olmadan kontrol cihazından iki kez geçmesine rağmen güvenlikler 'yüksek sinyal gerekçesiyle' içeriye almadı. Önümüze demirden barikatlar kuruldu" dedi.

İki avukat yaklaşık 1.5 saat adliyeye alınmamalarının ardından t-shirtle kalacak şekilde soyunarak içeriye girdi.

Doğan, konuyla ilgili tutanak tuttuklarını belirtti.

Doğan ayrıca, "Kontrol cihazlarındaki sinyal alıcı sistemi bilerek hassaslaştırıyorlar ve daha kolay ötüyor. Son zamanlarda bu uygulama çok arttı" ifadelerini kullandı.

"Görevimizi yapmamız engellendi"

İstanbul Adalet Sarayı'na avukat Orhan Nezih Olmaç ile avukat Tamer Doğan, duruşmasını kaçırdığını ve görevini yapmasının engellendiğini belirtti.

"Avukatlık Kanunu 58. maddesi ihlal edilmeye çalışılıyor"

Avukat Tamer Doğan, 'Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü hali dışında avukatın üzeri aranamaz' ibaresi yer alan Avukatlık Kanunu'nun 58. maddenin 'etrafında dolaşılarak' ihlal edilmeye çalışıldığını söyledi.

Avukatlık Kanunun ilgili maddesi şöyle:

"Avukatların avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organlarındaki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlardan dolayı haklarında soruşturma, Adalet Bakanlığı'nın vereceği izin üzerine, suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır. Avukat yazıhaneleri ve konutları ancak mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcısı denetiminde ve baro temsilcisinin katılımı ile aranabilir. 'Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü hali dışında avukatın üzeri aranamaz."