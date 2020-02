Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde at arabası ile yük taşıyan at, cadde ortasında yere yığılınca sahibi tarafından olay yerinde terk edildi. Çevredeki vatandaşların çabasıyla refüjden kaldırıma getirilen at, su içtikten sonra ayağa kalktı. Ayağa kalkan atı almaya gelen sahibi, vatandaşların tepkisi ile karşılaştı. Polise durumu bildiren vatandaşlar, atı vermedi. .