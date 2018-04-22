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YSK Başkanı'ndan seçim takvimi açıklaması

22 Nisan 2018 20:06

YSK Başkanı Sadi Güven, seçim takvimine ilişkin olarak açıklamada bulundu. Güven, "Herhangi bir siyasi parti ile ilgili bir tespitimiz yok. Seçim takvimini açıklamak için uyum yasalarının Meclisten geçmesini bekliyoruz. Hangi partilerin seçime gireceği kanunda belli" dedi. İyi Parti seçimlere katılabilecek mi sorusuna cevap veren Sadi Güven, "Siyasi partilerin ne şekilde seçim girebilecekler siyasi partiler kanunda yazıyor. Kamuoyunda YSK'yı yıpratıcı şekilde açıklamalar oluyor. Bu açıklamalar YSK'ya zarar verdiği gibi Türk demokrasisine de zarar veriyor. Seçim takvimi için uyum yasalarının geçmesi gerekiyor. Seçim takvimini açıklamak için onu bekliyoruz" ifadesini kullandı.

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