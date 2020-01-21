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YSK Başkanı'nın "Dünyanın en iyi seçim kurullarından biriyiz" sözlerine CHP'li Topcu'dan videolu yanıt

21 Ocak 2020 16:35

26. Dönem CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu, YSK Başkanı Sadi Güven'in "Dünyanın en iyi seçim kurullarından biriyiz'' sözlerine, Twitter hesabından, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde patlayan silahların videosunu paylaşarak yanıt verdi. 

Görev süresi 23 Ocak’ta dolacak ve emekliliğe ayrılacak olan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, görev yaptığı döneme ilişkin açıklamalarda bulundu. 7 yıllık görev süresini değerlendiren Güven, Türkiye'de seçimlerin çok güvenli olduğunu söyleyerek, "Türkiye'de seçim ne kadar tartışılırsa tartışılsın dünyanın en iyilerinden birisiyiz'' dedi. CHP'li Şerafettin Turpcu da Güven'e sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yanıt verdi.

26. Dönem CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu, Twitter hesabından, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde patlayan silahları hatırlatarak, "24 Haziran CB seçimi akşamı boş bıraktığımız binlerce sandık ve gözdağı için patlayan silahlar!" dedi.

Turpcu'nun açıklaması şu şekilde: 

"'Dünyanın en iyi seçim kurullarından biriyiz' dedi YSK Başkanı SadiGüven! 16 nisan 2017 hukuksuz referandumuna karşı ‘sokaklarda silahlı adamlar var’ diye dışarıya bile çıkamamıştık! 24 Haziran CB seçimi akşamı boş bıraktığımız binlerce sandık ve gözdağı için patlayan silahlar!"

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