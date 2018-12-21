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Yozgat'ta 800 ton şeker pancarı tarlada kaldı

21 Aralık 2018 19:04

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Karacaahmetli köyünde, şeker pancar üreticisi Ali İhsan Yılmaz'ın 350 dekar alanda ektiği 800 ton ürünü, hasat döneminde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle tarlada kaldı. Ali İhsan Yılmaz, nisan ayında tarlaya ektiği şeker pancarının hasadını kasım ayında yapmayı planladı. Yılmaz, etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle hasat yapamadı. Durumu Çorum Şeker Fabrikası yetkililerine bildirdiğini; ancak sonuç alamadığını belirten Yılmaz, ürünün tarlada kaldığını söyledi. Fabrika mühendislerinin tarlaya gelerek, inceleme yaptığını anlatan Yılmaz, "Mühendisler, 'Söküme elverişli değil' diye rapor tutmuşlar. 'Tarla çamur' diye değil de 'Pancar kökleri havuç kadar' diye bildirmişler. Bizim bundan da haberimiz yok. Halbuki benim tarlamdaki verim çok iyi ve kaliteli. 7 Aralık'ta şeker fabrikasının alımları 1 hafta sonra kapatacağını duyurup, pancar sökümünü yapmamızı istediler. Bu sırada da tekrar yağmurlar başladı ve sökümü yapamadık. Bugüne kadar 240 bin lira masraf yaptım. Benim bu mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Pancarımı söküp, fabrikaya teslim etmek istiyorum " diye konuştu. Tarlasında yaklaşık 800 ton şeker pancarı bulunduğunu dile getiren Ali İhsan Yılmaz, "40- 50 bin lira para kazanmayı planlarken, 240 bin lira zarar ettim. Bugüne kadar hiç böyle bir sorun yaşamamıştım" dedi.

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