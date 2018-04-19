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Yozgat valisi, 2 bin yıllık hamamın tanıtımı için havuza girdi

19 Nisan 2018 16:44

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, 2 bin yıl öncesinden günümüze kadar mimari özelliğini kaybetmeden görselliğini koruyan, Roma Hamamı'nın (Basilica Therma) tanıtımı amacıyla, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, antik havuzda yüzdü. Turizm Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında, Basilica Therma Roma Hamamı'nın tanıtımını yapmak, ülke ve dünya turizmine kazandırmak amacıyla, Vali Kemal Yurtnaç, Vali Yardımcısı Salih Altun, Sarıkaya Kaymakam Vekili Samet Öztürk, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, İl Özel İdare Genel Sekreteri Muammer Yanık ve gazeteciler, bin yılı aşkın süredir toprak altında bulunan ve kazı çalışmalarının ardından açığa çıkan, antik termal havuza girdi.

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