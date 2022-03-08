Yozgat'ta 'ucuz et' kuyruğu

Yozgat’ta vatandaşlar, ucuz et satılan Et ve Süt Kurumu mağazası önünde kuyruk oluşturdu.

Yozgat’taki Et ve Süt Kurumu Kombina Tesisi Satış Mağazası’nda sığır kıyma 56 lira, sığır kuşbaşı 62 lira 50 kuruş, sığır biftek-rosto 79 lira 50 kuruş, sığır kontrfile 98 lira, sığır pirzola 103 lira, sığır bonfile ise 154 liraya satılıyor. Piyasada 70 lira ve üzerinde satılan tereyağı ise ESK Mağazasında 53 lira 50 kuruştan satılıyor.

Karatepe Mahallesi Karayolları Caddesi’ndeki satış mağazasının kapıları sabah saat 09.30’da açılıyor. Mağazada, günde yaklaşık 2 ton et satışa sunuluyor.

Mağaza önünde kuyruklar oluşturan vatandaşların, daha çok; 56 liraya satılan kıyma ve 62 lira 50 kuruşa satılan kuşbaşı aldığı belirtiliyor.

Et ürünleri ile birlikte ucuz tereyağının da kısa bir sürede tükendiği ifade ediliyor.

Kaynak: ANKA