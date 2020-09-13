T24 LogoT24 Logo
Haberler

Yozgat'ta şiddetli rüzgar çatıları böyle uçurdu

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle 2 apartmanın çatısı uçtu

13 Eylül 2020 11:28

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle 2 apartmanın çatısı uçtu, ilçe merkezini toz bulutu kapladı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Hüyük Mahallesi'ndeki 2 apartmanın çatısı uçtu.

Çatıdan kopan yapı malzemeleri, etrafa saçılırken bazı otomobillerde hasar oluştu.

Rüzgarla birlikte ilçe merkezini kaplayan toz bulutu ve etrafa saçılan yapı malzemeleri nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Öte yandan rüzgardan hasar gören çatının uçma anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

ETİKETLER

yozgatyerköyilçerüzgarşiddetlitoz bulutu

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Ekim 2020

Koronavirüs aşısına erişim rekabeti; hangi ülke ne kadar ısmarladı?

Muhabirin canlı yayında 'zor' anları...

Bakırköy'de TKP'den 'Cumhuriyet' yürüyüşü

Erdoğan'ın "Abartı buluyorum" sözlerine gözyaşlarıyla yanıt veren vatandaş gündem oldu

Denizi olmayan Kayseri'den Japonya ve Rusya'ya 'Somon' ihracatı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Garanti'nin '29 Ekim' reklamında 'zeybek' detayı: Adımların adımlarımız, Cumhuriyet kanatlarımız...

TRT'nin Payitaht dizisinden 'Charlie Hebdo' göndermesi: O temsili durdurmazsanız dünyayı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Merkez Bankası Başkanı Uysal: Döviz kurlarıyla ilgili hedefimiz yok, Türk...

Ekrem İmamoğlu'nun Koronavirüs'ten dolayı hastaneye yatırılmadan önce apandisiti alınmış...

Astrolog Aygül Aydın: Duyduk duymadık demeyin, cumartesi günü 17:49’da boğa...

Fransa'nın Nice kentinde bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Garanti'nin '29 Ekim' reklamında 'zeybek' detayı: Adımların adımlarımız, Cumhuriyet kanatlarımız...

TRT'nin Payitaht dizisinden 'Charlie Hebdo' göndermesi: O temsili durdurmazsanız dünyayı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24