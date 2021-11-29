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Yozgat'ta baraj gölüne atılan ağa balık yerine domuz takıldı

Balıkçılar, büyük bir balık yakaladıklarını düşünürken ağa takılan yaban domuzunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi

29 Kasım 2021 20:58

Yozgat’ta baraja attıkları ağı güçlükle çeken balıkçılar, büyük bir balık yakaladıklarını düşünürken ağa takılan yaban domuzunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde günün ilk ışıklarıyla birlikte tekneleriyle baraja açılan balıkçılar, sazan avına çıktı. Ağlarını baraja bırakan balıkçılar bir süre sonra ağı çekmek için harekete geçti. Balıkçılar ağır olduğu için çekmekte zorlandıkları ağı suyun yüzüne çıkardıklarında ağa takılan domuzu gören balıkçılar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ölmüş haldeki domuzu tekneye alan balıkçılar domuzu kıyıya çıkardı.

İlçede balıkçılıkla uğraşan İsmail Yiğit, ağa takılan domuzu gördüklerinde şaşırdıklarını söyledi. Yiğit, “Yozgat Çekerek Barajında balıkçılık yapmaktayım. Balık tutmak için suya ağ attık. Kıyıdan geçmeye çalışan domuz baraja düşerek bizim ağımıza takılmış. Domuzu boğularak çıkardık, tesadüfen fark ettik. Önce balık sandık ama yaklaşınca domuz olduğunu fark ettik. Arada sırada karşıdan karşıya geçerken domuz sürülerini görüyorduk. Ağımıza takılan domuz ölmüştü. Bizim ağımıza takılacağını hiç düşünmüyorduk, görünce şaşırdık. Her gün bir macera ile karşılaşıyoruz bugünkü maceramız da domuz imiş” dedi.

Kaynak: İHA

domuz

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