YouTube'dan geri adım: TSK'nın Afrin videosu erişime açıldı

YouTube, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sabah saatlerinde erişime kapattığı Afrin videosu hakkında geri adım attı. Video, tekrar erişilebilir duruma geldi. YouTube, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e girmek isteyen konvoyun vurulduğu paylaştığı videoyu erişime engelledi. Videoya ulaşmak isteyenlerin karşısına "Bu video, YouTube'un şiddet barındıran veya görsel açıdan rahatsız edici içeriğe ilişkin politikasını ihlal ettiği için kaldırıldı" uyarısı çıktı. Ancak YouTube günün ilerleyen dakikalarında videoyu tekrar erişime açtı. TSK, YouTube'un erişimi engelinin ardından videoyu Twitter'da paylaşmıştı.