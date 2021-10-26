Youtube Sertaç Kemiksiz'in tepki çeken sözleri: Bir köpeğe çarptık, hayvancağız öldü ama kaza olmadı

Araç modifiye ve dönüşüm videolarıyla bilinen YouTuber Sertaç Kemiksiz, bir köpeğe çarptıklarını söyledi. Köpeğin ölümünü ‘gerçek bir kaza’ olarak nitelendirmeyen Kemiksiz'in sözleri sosyal medyada tepki çekti.

YouTuber Sertaç Kemiksiz, yayınlanan videosunda düzenlenen bir organizasyonda köpeğin kaza sonucu öldüğünü söyledi. Kemiksiz, köpeğin ölümünü, “Ufak bir kazamız oldu. Bir köpeğe çarptık. O kadar araba bir köpeğe çarpıldı hayvancağız öldü. Ama kaza olmadı gerçekten” ifadeleriyle anlattı. Bu sözler sosyal medyada tepki çekti.