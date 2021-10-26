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Youtube Sertaç Kemiksiz'in tepki çeken sözleri: Bir köpeğe çarptık, hayvancağız öldü ama kaza olmadı

Köpeğin ölümünü ‘gerçek bir kaza’ olarak nitelendirmeyen Kemiksiz'in sözleri sosyal medyada tepki çekti

26 Ekim 2021 13:38

Araç modifiye ve dönüşüm videolarıyla bilinen YouTuber Sertaç Kemiksiz, bir köpeğe çarptıklarını söyledi. Köpeğin ölümünü ‘gerçek bir kaza’ olarak nitelendirmeyen Kemiksiz'in sözleri sosyal medyada tepki çekti. 

YouTuber Sertaç Kemiksiz, yayınlanan videosunda düzenlenen bir organizasyonda köpeğin kaza sonucu öldüğünü söyledi. Kemiksiz, köpeğin ölümünü, “Ufak bir kazamız oldu. Bir köpeğe çarptık. O kadar araba bir köpeğe çarpıldı hayvancağız öldü. Ama kaza olmadı gerçekten” ifadeleriyle anlattı. Bu sözler sosyal medyada tepki çekti. 

 

sertaç kemiksizkazaaraba

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