Youtube, her yıl sonunda hazırladığı 'Rewind' videosuyla, bu yıl da internete damgasını vuran anları, 'mem'leri ve insanları hatırlattı. DJ Snake ve Lil Jon'un 2014'te oldukça popüler olan 'Turn Down for What' adlı videosuna atıfta bulunan 'Turn Down for 2014' isimli videoda, 'Ice bucket challenge' ve 'First Kiss' gibi Youtube'da en çok izlenen videolara göndermeler yapılırken, birçok ünlü isim ve Youtube fenomeni de rol aldı.