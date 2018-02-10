YouTube, 16 milyon takipçisi olan Logan Paul kanalının reklam gelirlerini askıya aldı; işte nedeni...

(Dikkat! Rahatsız edici görüntüler içermektedir) Youtube, kısa süre önce intihar içerikli bir video yayınlayarak tüm dünyadan tepki toplayan Logan Paul'a yaptırım uyguladı. Youtube, “davranış biçimlerinin yanlış olduğu” gerekçesiyle, Paul'un kanallarındaki reklamları geçici olarak askıya aldı. 16 milyon takipçisi olan Logan Paul, kısa süre önce yayınladığı intihar içerikli video için özür dileyip, intihar problemlerine dikkat çekmek adına yayın yapmıştı. Uzun bir süre videolarına ara veren Paul, kanalına yüklediği video ile tartışmalara neden oldu. Balıklarla uğraştığı ve ölmüş fareleri vurduğu vlogun ardından Youtube ciddi bir önlem almaya karar verdi. YouTube Creators hesabından paylaşılan tweetle, Logan Paul'un son zamanlardaki davranışlarının ardından videolarında reklam gösteriminin geçici olarak durdurulduğu açıklandı. İddialara göre Paul, Youtube'dan ayda 40 bin ile 600 bin dolar arasında kazanıyor. Platformun aldığı kararın ardından bu gelirin tamamının kesileceği öngörülüyor.