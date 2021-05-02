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Yorumcuya "Şerefsiz" diye bağıran Hatayspor Basın Sözcüsü yayından alındı

Hatayspor Basın Sözcüsü ile yorumcu Bışar Özbey arasında sert tartışma yaşandı

02 Mayıs 2021 14:09

Beşiktaş maçının ardından TV100'e bağlanarak açıklamalarda bulunan Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı ile yorumcu Bışar Özbey arasında bir süre sonra sert tartışma yaşandı. Vardı, "Ben 5 vakit namazımı kılan, oruç tutan biriyim" dedikten sonra Özbey, "Ya ne alakası var kardeşim" diye araya girdi. Vardı da, "Lan senin babandır şerefsiz!" cevabını verdi, ardından yayından alındı.

Beşiktaş'ın Hatayspor'u 7-0 yendiği maçın ardından TV100'de Ertem Şener'in sunduğu programa katılan Rahmi Vardı, yorumcularla sert tartışma yaşadı. Vardı yorumcu Bışar Özbey ile bir yaşadığı tartışmada "Oruç tutuyorum ve namaz kılıyorum" deyince Özbey sinirlendi. Özbey, "Ya söze öyle girme kardeşim, ne alakası var" diye yüksek sesle tepki gösterdi. Ardından Vardı da, "Lan senin babandır şerefsiz!" dedi ve yayından alındı.

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