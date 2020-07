Yönetmen Murat Şeker'den 'sessiz bayram' klibi

Yönetmen Murat Şeker, geride kalan Ramazan Bayramı’nda çekim ekibi ile İstanbul sokaklarına çıktı. Sokağa çıkma yasağı uygulanan ve 65 yaş üstü vatandaşların kısa süreliğine sokağa çıkmasına izin verilen olağan dışı günlerinde tarihi görüntüler ortaya çıktı. Objektifi ile yaşlı vatandaşlara vurgu yapan Şeker, klibine ünlü yönetmen Orson Welles’in şu sözünü ekledi: “Ben genç olmanın ne demek olduğunu biliyorum ama sen yaşlılığın ne demek olduğunu bilmiyorsun.”

‘Çakallarla Dans' serisi, ‘Aşk Tutulması', ‘Görevimiz Tatil' gibi filmlerin yönetmeni Murat Şeker, bayramın ilk günü yaşlılara özel ‘Sessiz Bayram' adlı bir klip çekti.

Şeker, salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan bayramın ilk gününde ekibiyle birlikte İstanbul sokaklarına çıktı. İstanbul'un bu özel gününde sokağa çıkma izni olan 65 yaş üstü insanları ve İstanbul'un güzelliklerini kadraja alan yönetmen, klipte Orson Welles'in ‘I Know What It Is to Be Young' adlı parçasını kullandı.