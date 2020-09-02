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Yolun ortasında namaza durdu, sürücülere zor anlar yaşattı

Bir araç namaz kılan şahısla karşı karşıya geldi

02 Eylül 2020 10:14

İstanbul Bahçelievler'de bulunan E-5 yan yolunda görenleri şaşırtan bir olay yaşandı. Yolun ortasında bir kişi araçların geçişine aldırmadan aniden namaza durdu. Yanından geçen araçlara rağmen vatandaş namaz kılmaya devam etti.

Araçlar yanından geçerken çarpmamaya çalışırken, bir araç namaz kılan şahısla karşı karşıya geldi. Namaz kılan şahısla karşı karşıya gelen şoför durmak zorunda kaldı. Bu olaya aldırış etmeyen vatandaş namazını sürdürdü. Şoför, mecburen yanından geçmek zorunda kaldı.

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yolun ortasında namaze5istanbulbahçelievler

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