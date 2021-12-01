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Yoldan geçen kadına yumruk attı, yoluna devam etti

İbrahim T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı

01 Aralık 2021 09:49

İzmir'in Konak ilçesinde iş yerine giderken yolda yürüyen bir kadın, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen kişinin yumruklu saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedilirken, saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay dün saat 10.00 sıralarında, Alsancak Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre bir mağazada çalışan ve iş yerine gittiği öğrenilen Tuğba S., karşıdan gelen yabancı uyruklu İbrahim T.  tarafından yumruklu saldırıya maruz kaldı. Neye uğradığını şaşıran kadın aldığı yumruk darbesinin etkisiyle yere düşerken, saldırgan hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Baygınlık geçiren kadını gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yumruklu saldırıya maruz kalan Tuğba S., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alsancak Nevvar-Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi. Tedavisinin ardından taburcu olan Serbest, polis merkezine giderek şüpheli İbrahim T.'den şikayetçi oldu.

Uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen İbrahim T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


İzmir'in Konak ilçesiYoldan geçen kadına yumruk attı

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