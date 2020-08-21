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Yoldaki rögar kapakları çalındı, sürücüler ölümden döndü

Üstü açık çukur, sürücüleri ölümle burun buruna getiriyor

21 Ağustos 2020 11:03

Bursa'da hırsızlar tek şeritli yoldaki rögar kapaklarını çaldı. Üstü açık çukur, sürücüleri ölümle burun buruna getiriyor.

Osmangazi ilçesine bağlı Çağrışan, Ahmetbey, Aksungur ve Nilüfer köylerine ulaşımı sağlayan yolda bulunan rögar kapakları hırsızlar tarafından çalındı. Kapakların çalınmasıyla birlikte yolun 10 farklı noktasında çocuk mezarı büyüklüğünde çukurlar oluştu. Yolda oluşan çukurları son anda fark eden sürücüler büyük tehlike atlatıyor.

Çukurlar bilhassa geceleri daha büyük tehlike arz ediyor. Bir aracın bu çukura girmesi durumunda ya aracın parçalanacağını ya da takla atacağını belirten sürücüler, bu kapakların yerine takılmasını istiyor.

Hırsızlar açtıkları rögar kapaklarından geçen fiber kabloları da çaldı. 1 kilometre uzunluğundaki kabloların bir işe yaramayacağını anlayan hırsızlar, çaldıkları kabloları yol kenarına atarak kaçtı. Hırsızlar rögar kapaklarını ise alıp götürdü.

Bu yolu kullanan sürücüler, "Bu yolu sık kullanıyoruz. Yolda bulunan rögar kapakları çalınmış. Bir haftadır yoldaki rögar kapakları yok. Bolun bir çok noktasında çocuk mezarı gibi çukurlar oluşmuş, büyük tehlike atlatıyoruz. Gece daha tehlikeli bu çukura bir araç düşse parçalanır veya takla atar" dedi.

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