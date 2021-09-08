T24 LogoT24 Logo
Haberler

Yolda yürüyen adama sırtlan saldırdı

Sırtlanın saldırdığı yaşlı adamın hastanede müşahede altında tutulduğu bildirildi

08 Eylül 2021 09:34

Hindistan’ın Maharaştra eyaletine bağlı Pune kentindeki Khed Taluka’da yolda yürüyen yaşlı adama sırtlan saldırdı.

Sırtlanın daha önce de bir kişiye saldırdığı öğrenilirken, hayvanın daha sonra ölü bulunduğu belirtildi. Orman yetkilileri pazar günü yaşanan olayla ilgili yaptıkları açıklamada, sırtlanın hasta olduğundan şüphelenildiğini ve bu nedenle yoldan geçenlere saldırdığını ifade ettiler.

Sırtlanın saldırdığı yaşlı adamın ise hastanede müşahede altında tutulduğu bildirildi.

Hindistanyolda yürüyen yaşlı adama sırtlan saldırdıPune kenti

Diğer Videolar

Erdoğan’dan 29 Ekim mesajı: Türkiye’yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz

Kılıçdaroğlu'ndan 29 Ekim videosu

Arabanın farlarını 30 saniyede çaldılar

Market açılışında indirim yapılınca izdiham oluştu

Akşener: İnsanlarımızın 1.500 lirayla geçinebileceğini düşünüyorsanız; neden saray danışmanlarına 5-10 yerden maaş veriyorsunuz?

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Ekim 2021

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24