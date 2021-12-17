T24 LogoT24 Logo
Haberler

Yolda yürüyen kişinin çantasını keserek 9 bin doları çaldı

Cebrail Akgün isimli kişinin arkasından yaklaşarak sırt çantasını kesen bir çocuk, 9 bin doları çalarak kaçtı

17 Aralık 2021 19:39

İstanbul Güngören'de yolda yürüyen Cebrail Akgün isimli kişinin arkasından yaklaşarak sırt çantasını kesen bir çocuk, 9 bin doları çalarak kaçtı.
 
İstanbul Güngören'de esnafın mallarını alıcıya götürüp ücretlerini tahsil eden Cebrail Akgün, cadde üzerinde yürüdüğü sırada arkasından 18 yaşından küçük bir kişi yaklaştı. Çocuk yaştaki hırsız, Cebrail Akgün'ün çantasını keserek içindeki 9 bin doları çaldı.
 
Hırsız, parayı pantolonun cebine koyduktan sonra koşarak uzaklaştı. Cebrail Akgün olan bitenden habersiz yoluna devam etti. Akgün, parayı teslim etmek üzere gittiği esnafın yanında durumu fark etti. Çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayın ardından hırsızlığa uğradığını fark eden Akgün, polise giderek şikâyetçi oldu.
 
Yaşanan hırsızlığın ardından güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kimliğini tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Şüphelinin farklı suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi.

"Bu parayı 1 senede ödeyemem"

Yaşadığı olayı anlatan Cebrail Akgün, "Handan çıktım, diğer mağazanın parasını verecektim. Gelirken takılıyor peşime. Çantayı açıyor 9 bin doları aldığı gibi kayboluyor ortalıktan. 11 yaşındaki bir çocuk geldi çaldı. Ben bu parayı 1 senede ödeyemem" diye konuştu.
 
Kaynak: DHA
dolarçanta

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Şubat 2022

Artvin'de bir taksi sürücüsü yamaçtan kopan kayalardan saniyelerle kurtuldu

Sporcular donan Eymir Gölü'nde buz pateni kaydı

Nüfus artışında ilk sırada olan Gümüşhane'de yaşayanlar şaşkın; "Yalan, burada herhangi bir hareket yok"

Tarihi Beyazıt Kulesi yenilendi

Ispartalı vatandaş: “5 gündür yok bizim elektriğimiz, mağarada yaşar gibi yaşadık”

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24