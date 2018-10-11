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Yolda yürüyen kadının görüntüsünü çeken kişi vatandaşlarca dövüldü

11 Ekim 2018 16:19

Manisa'da Şehzadeler ilçesinde, caddede yol kenarından yürüyen kadını peşinden takip ederek cep telefonuyla arkasından görüntüsünü çeken 32 yaşındaki E.A., durumu fark eden vatandaşlarca dövüldü. Polisin linç girişiminden kurtardığı E.A., gözaltına alındı. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde lastik üretimi yapan fabrikada çalışan evli işçi E.A., bugün saat 11.00 sıralarında, Çarşı Mahallesi Murat Caddesi üzerinde yürüyen S.K. adlı bir kadını takip ederek arkasından cep teleonuyla görüntüsünü çekti. Çevredeki esnaf durumu fark edince E.A.'yı durdurarak telefonunu elinden aldı. Telefonda S.K.'nın yolda yürürken çekilmiş görüntülerini gören esnaf ve cevrede toplanan vatandaşlar, E.A.'yı dövmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, E.A.'yı vatandaşların elinden güçlükle kurtararak karakola götürdü. Telefonunda başka kadınların videolarının da olduğu öğrenilen E.A., işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.

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