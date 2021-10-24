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Yolda yürüyen kadına kapkaç kamerada

O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

24 Ekim 2021 19:06

Kocaeli'de akşam saatlerinde sokakta yürüyen kadın, onu takip eden şüphelinin kapkaçına uğradı. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
 
Kocaeli Kartepe’de meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir şüpheli boş sokakta yürüyen kadını takip etmeye başladı.
 
Şüpheli, dakikalarca süren takibin ardından kadının çantasını kapkaç yöntemiyle alarak kaçtı. Bir anda neye uğradığını şaşıran kadın dengesini kaybederek yere düşerken, şüpheli ise koşarak kayıplara karıştı.
Yaşanan kapkaç anı da saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin kadını gizlice takip ettiği, daha sonra birden koşarak çantasını aldığı, ardından da olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
 
Kaynak: İHA
kapkaç

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