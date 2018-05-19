Yolda yürüyen engelli gencin burnunu kırdılar!

Şanlıurfa'da işitme engelli 2'si kız 3 genç, halk oyunları kursundan çıktıktan sonra kimliği saptanmayan 3 kişinin saldırısına uğradı. İşitme engelli gençlerden Emrah Şeker'in burnu kırıldı, gözünde morluklar oluştu. Şeker, kendisine ve arkadaşlarına yönelik saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yakalanmasını istedi. Olay, geçen pazar günü Bahçelievler İşitme Engelliler Merkezi yakınında meydana geldi. 3 yaşında geçirdiği kızamık hastalığı nedeniyle işitme engelli olan Emrah Şeker, kendisi gibi işitme engelli arkadaşları Tuba B., Hilal T., Cuma S. ve Halil S. ile birlikte halk oyunları kursuna gitti. Kurs çıkışı, evlerine doğru giden işitme engelli gençlerin yanına yaklaşan kimliği saptanmayan 3 kişi, kızları taciz etti. Bu sırada Emrah Şeker, kendilerini rahatsız edenlere engel olmak üzere harekete geçti. Ancak saldırganlar, Şeker'i tekme tokat dövüp kaçtı. Aldığı darbeler yüzünden baygınlık geçiren Emrah Şeker için çevredekiler sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şeker, hastaneye kaldırıldı. Acil serviste yapılan incelemede Emrah Şeker'in burnunda kırık olduğu, vücudunun çeşitli yerlerinde ise darp izi ve ezilme olduğu belirlendi. Tedavisinin ardından hastaneden taburcu olan Emrah Şeker, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte kendisine saldıranlardan şikayetçi olmak için polis merkezine gitti. Yaşadığı olayı bir türlü unutamadığını, çektiği acılar yüzünden uyuyamadığını işaret diliyle anlatan Şeker, saldırganların bir an önce yakalanmasını istedi.