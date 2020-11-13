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Yolda yürürken yüzüne tükürülen öğrencinin babası: Bu zamanda kurşun sıkmaktan farksız

Öğrencinin yüzüne tüküren kişi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı

13 Kasım 2020 14:20

Diyarbakır’da 5. sınıf öğrencisi olan N.Ş.’nin, eve giderken tanımadığı maskesiz genç bir kız tarafından yüzüne tükürüldü. Filyasyon ekibinde görevli olan babası Feytullah Şahin, yeni tip Koronavirüs salgını zamanlarında birinin yüzüne tükürmenin, kurşun sıkmaktan farksız olduğunu söyledi. Şahin, “Biz gidip bu kişi hakkında şikâyetçi olduk. Neden böyle bir şey yaptığını bilmiyoruz” dedi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Diclekent Bulvarı’ndaki marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre kaldırımda maskesiz yürüyen genç kız, okuldan çıkıp evine yürüyen 5’inci sınıf öğrencisi N.Ş.’yi durdurarak yüzüne tükürdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Olay, marketin güvenlik kamerasına da yansıdı. N.Ş.’nin babası Feytullah Şahin de kızının yüzüne tüküren kişi hakkında Koronavirüs olma ihtimaline karşı suç duyurusunda bulundu.

Öğrencinin yüzüne tüküren kişi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı

İmamlığın yanı sıra Koronavirüs'le mücadelede önemli rol oynayan filyasyon ekiplerinde görevli Feytullah Şahin, salgının yaşandığı bugünlerde birinin yüzüne tükürmenin kurşun sıkmaktan farksız olduğuna dikkat çekti. Şahin “Biz gidip, bu kişi hakkında şikâyetçi olduk. Neden böyle bir şey yaptığını bilmiyoruz. Cami imamı olarak hem filyasyon ekibinde görevliyim. Vaazlarımda da insanları Koronavirüs'e karşı dikkatli olmaları ve tedbirler konusunda sürekli uyarıyorum. Buna rağmen böyle bir durum yaşadık” dedi.

Ayrıca, N.Ş.’nin yapılan Covid-19 testi negatif çıkarken, yüzüne tüküren kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla tespit edilerek, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kişi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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