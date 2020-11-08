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Yolda yürürken öğrencinin yüzüne hapşırdı; bir şey olmamış gibi devam etti!

Koronavirüs vakalarının tırmanışta olduğu süreçte yaşanan olay kamerada

08 Kasım 2020 15:12

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yolda maskesiz yürüyen bir genç, okuldan eve giden küçük bir öğrencinin yüzüne hapşırıp yoluna devam etti. Yeni tip Koronavirüs vakalarının tırmanışta olduğu süreçte yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Diclekent Bulvarı'nda bulunan bir marketin önünde yaşandı. Yolda yürüyen maskesiz genç bir kız, okuldan çıkıp evine giden kız çocuğunun yüzüne hapşırdı.

Hapşıran kız hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, küçük kız yüzünü silerek evine ilerledi. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

O anları marketinin güvenlik kamerasından gören işletmeci Mehmet Katran, "Bu tür görüntülere çok dikkat etmemiz lazım, çok hassas olmamız lazım. Muhtemelen o öğrenci, kızın hapşırması üzerine pozitif vakaya yakalanırsa gidip bütün sınıfa, bütün okula bulaştıracak. Yüzündeki ıslaklığı silip çekip gitti. Böyle konulara hassasiyet gösterilmediği zaman vakaların önü alınamaz. Diyarbakır'da vaka artışlarının olmasının altındaki neden böyle konulara dikkat edilmemesidir" dedi.

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