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Yolda yürüdüğü sırada başına buz sarkıtı düştü

20 Ocak 2021 09:30

İstanbul Şişli’de kaldırımda yürüyen bir kişinin başına bir binadan buz sarkıtı düştü.

Şişli Kurtuluş Ergenekon Caddesi'nde üzerinde saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, işçilik yaptığı öğrenilen Türkmenistan uyruklu Babahan Allayarov’nın başına kaldırımda yürüdüğü esnada buz sarkıtı düşmüştü.

Allayarov’un yere yığıldığı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Allayarov'u ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. 



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