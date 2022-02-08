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Yolda yaralı karaca buldu, adını Mazlum koydu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilen karaca, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal ortamına salınacak

08 Şubat 2022 09:41

Bartın’da dere kenarında bulduğu yaralı karacayı kucağına alıp evine kadar taşıyan vatandaş, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdi. Mazlum adını verdiği karacanın yaralı bacağını saran vatandaş, ekipler gelene kadar karacayı bir bebek gibi besleyip sevdi.

Bartın’ın Turanlar köyünde yaşayan Sami Erdoğan, evinin önünde kan izleri görünce merak edip izleri takip etmeye başladı. Kan izlerini bir süre takip etmesinin ardından dere kenarında yaralı bir karacayla karşılaşan Erdoğan, kucağına aldığı karacayı evine kadar taşıdı. 

Karacayı bir bebek gibi besleyip sevdi

Mazlum adını koyduğu karacanın yaralı bacağını saran ve sobanın yanında ısıtan Erdoğan, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdi. Yaralı karacanın başından bir an olsun ayrılmayan ve ekipler gelinceye kadar karacayı bir bebek gibi besleyip seven Erdoğan, ekiplerin gelmesiyle birlikte karacayı teslim etti. Yaralı karaca tedavisi için veteriner hekime götürülürken, Erdoğan’ın karaca ile çekip sosyal medyada paylaştığı video büyük beğeni aldı.


Karaca tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal ortamına salınacak.

BartınYaralı karacaSami ErdoğanDoğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü

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