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Yolda kamyonlarla konvoy yaptılar, düğün salonuna kamyon lastikleriyle girdiler

Kamyoncu düğünü görenleri şaşırttı

27 Eylül 2021 20:57

Bursa'da kamyoncu düğününü görenler şaşırdı. Yolda kamyonlarla konvoy yaptılar, düğün salonuna dev kamyon lastiği ile girdiler.

Bursa'da bir kamyon sürücüsünün konvoyunu ve düğününü görenler şaşırdı. Düğün alanına arkadaşlarıyla kamyon lastiğiyle geldiler. Kamyonunu gelin arabası yapan kamyon sürücüsü damat, diğer kamyoncu arkadaşları ile birlikte anayolda kamyonlarla birlikte konvoy yaptılar.

Yoldan geçen diğer sürücüler olan biteni şaşkın gözlerle izledi.

Kaynak: İHA

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