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Yolda kalan otobüsün içinde zıpladılar

13 Mart 2022 12:43

İstanbul Ümraniye'de etkili olan kar yağışı sonrası yolda kalan İETT otobüsünde bulunan yolcular, otobüs içerisinde zıplayarak aracı hareket ettirmeye çalıştı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kar fırtınası sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Görüş mesafesi 200 metreye kadar düştü. Vatandaşlar, araçlarını bırakarak toplu taşımaya yöneldi. Ümraniye'de yoğun kar yağışı ile birlikte seyir halinde olan ve içerisinde yolcu bulunan bir İETT aracı da yolda kaldı. Aracın içerisinde zıplayarak hareket etmesini sağlamak isteyen yolcuların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de etkili olan kar yağışı sonrası yolda kalan İETT aracında bulunan yolcular ise otobüs içerisinde zıplayarak aracı hareket ettirmeye çalıştı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yolda kalan otobüsİstanbulÜmraniyeyolcuzıpladılar

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