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Yolda duran araçlara çarptı, araç sahiplerine bıçak çekti

O anlar güvenlik kamerası ve vatandaşlar tarafından kaydedildi

11 Haziran 2021 16:18

İstanbul Esenyurt'ta yolda duran araçlara çarpan sürücü, kaza sonrası rapor tutan araç sahiplerine de bıçak çekti. O anlar güvenlik kamerası ve vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre bir şahıs, aracıyla seyir halindeyken park halindeki araçlara çarptı. Kaza sonrası araçlarının başına gelen ve kaza ile ilgili rapor tutmak isteyen araç sahipleri, gencin sözlü saldırılarına maruz kaldı. Kaza raporu tutulmamasını istemeyen şahıs, araç sahiplerine bıçak çekti. Araç sahipleri tarafından etkisiz hale getirilmeye çalışan şahıs, dakikalarca direnerek araç sahiplerine zor anlar yaşattı. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Çevredeki vatandaşların durumu haber vermesi üzerine tartışmanın yaşandığı alana gelen polis ekipleri, olaya müdahale etmek isteyince ortalık karıştı. 

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA

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