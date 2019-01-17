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Yolda bulduğu timsahı eve alarak selfie çekti

17 Ocak 2019 16:26

Malezya'nın kuzeyindeki Kelantan bölgesinin Kota Baru şehrinde yaşayan 22 yaşındaki Azy Nadia Aziz, evinin önünde yakaladığı 1.5 metrelik timsahı içeri alarak onunla selfie çekti. Salonunda gezdirdiği timsahın videosunu da paylaşan Aziz, timsahın hareket etmediğini ve saldırgan olmadığını belirtti. Videoda ise timsahın yavaş hareket ettiği ve evin salonunda dolaştığı görülüyor. Çektiği fotoğrafları ve videoyu internette paylaşan Aziz, çok sayıda eleştiriye de maruz kaldı. Gelen eleştiriler üzerine açıklama yapan genç kadın ise "Videoyu, onu bulduğum günün akşamı nehire salmadan önce çektim. Onu evcil bir hayvan olarak tutmadım, yalnızca bir süreliğine evde tuttum. beni eleştirmeyi bırakın" ifadelerini kullandı.

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Yolda bulduğu timsahı eve alarak selfie çektitimsahselfieev

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