Yolda bulduğu 500 bin lirayı sahibine teslim etti: “Çok dua etti, ne mutlu ki duasını aldım”

İstanbul'da Güngören Belediyesi'nde temizlik işçisi olan Adem Cevahir, dün çalıştığı sırada Güngören’de yol ortasında içinde 500 bin lira buldu. Bulduktan sonra neye uğradığını şaşırdığını ifade eden Cevahir, hemen polisi aradığını ardından paranın sahibine ulaşarak parayı kuruşu kuruşuna teslim ettiklerini söyledi.

Paranın sahibinin Merter Nar Sokak'ta bir dükkanı olduğunu belirten Cevahir, “Hemen oraya gittik. Tutanak tutuldu. Parayı teslim ettik” diye konuştu. Parayı toplu şekilde gördüğünde hemen yerine ulaştırması gerektiğini düşünen Cevahir, “Çünkü onu harcasam haram para. Haram paranın acısı elbet bir yerden çıkar. Ayrıca cüzdan sahibi iş adamıymış ve yapması gereken ödemeleri varmış. Çok dua etti, ne mutlu ki duasını aldım. Cebime içinde bin dolar olan zarf bıraktı. Bizim için kahvaltı hazırlattı. Ayrıca numaramı da aldı” açıklamasını yaptı"

İşçi Adem Cevahir’i dün örnek davranışı için belediye binasında ağırlayan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Berfun Baltacı da Cevahir'e hediyesini takdim ederken “Biz de Güngören Belediye olarak böyle bir vatandaşı çalıştırdığımız için gurur duyuyoruz. Herkese örnek olsun” şeklinde konuştu.