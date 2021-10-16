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Yolcuyken çaldığı taksiyle taksicilik yaptı, polis kovalamacasıyla yakalandı

"5 metre uzaklaştım ki arabayı çalıştırıp kaçtı"

16 Ekim 2021 11:38

İstanbul Beylikdüzü'nde şoförün tuvalete gitmek üzere inmesini fırsat bilerek, yolcusu olduğu taksiyi çalıp, 3 gün boyunca taksicilik yapan şüpheli, Avcılar'da yakalandı.

Şüphelinin daha önceden de 46 suçtan poliste kaydı olduğu ve 11 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Çalınan taksisine 3'üncü gününde kavuşan şoför Şah Murat Atabey, 2021 model aracı yeni aldıklarını belirterek, "Onu Beylikdüzü'nde müşteri diye almıştım. Çatalca yolundaki TIR garajında bulunduğunu belirttiği babası ile görüşecekmiş. Durmamı istedi. Ben de durdum, tuvalet ihtiyacımı gidermek için inmiştim. Saat 05.00-06.00 gibiydi. 5 metre uzaklaştım ki arabayı çalıştırıp kaçtı. Aracı polis budu. Biraz hasar var, olsun. Çaldığı arabamızla taksicilik yapıyor hem de bu araçla uyuşturucu satıyormuş. Aracına aldığı insanları dolandırıyormuş. 40'tan fazla suçtan kaydı varmış. Allah belasını versin" dedi.

İstanbul Beylikdüzüçaldığı taksiylen taksicilik yaptı

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