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Yolcuları rehin alan otobüs şoförüne soruşturma

23 Şubat 2018 19:46

Ankara'da, yolcularla tartıştığı belirtilen EGO otobüsü şoförü Y.H., bir süre aracın kapılarını açmayıp, yolcuları içeride bekletti. EGO Genel Müdürlüğü'nce şoför hakkında soruşturma başlatıldı. Olay dün, Ankara'nın Mamak ilçesi Ege Mahallesi'nde bulunan NATO Yolcu Caddesi'nde meydana geldi. Mamak-Ege Mahallesi 340 numaralı hatta çalışan EGO otobüsü şoförü Y.H., yolcularla tartıştı. Bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada, bazı yolcular da şoföre tepki gösterdi. Otobüs şoförü Y.H., aracın kapılarını kapalı tutup, tartıştığı yolcuların inmesine uzun süre izin vermedi. Yolcular, otobüsün içinde 40 dakika bekletildiğini ileri sürerken, EGO Genel Müdürlüğü'nce aracın kapılarının 6 dakika açılmadığı öne sürüldü. Otobüste bekletilen bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşılan görüntülere göre, bazı yolcular şoföre araçtan inmek istediğini söyledi. Yolcuların birçok kez talep etmesine rağmen şoför, otobüsün kapılarını açmadı.

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