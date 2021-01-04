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Yolcu Tiyatro'dan dayanışma çağrısı: 'Destek ol, Gomidas sahnede yaşasın'

Yolcu Tiyatro, Gomidas oyununun sahnede kalmaya devam edebilmesi için destek bekliyor

04 Ocak 2021 12:12

Kurulduğundan bu yana 8 yıllık süreçte 6 farklı prodüksiyonla yüzlerce kez seyirciyle buluşan Yolcu Tiyatro, yeni projesi Gomidas’ı sahneliyor. Bugüne dek hiçbir kuruluş ve şahıstan maddi destek almadığını belirten tiyatro, pandemi koşullarından dolayı sınırlı sayıda seyirci kapasitesiyle kilisede ve özel bir tasarımla Gomidas adlı oyununu sahneliyor. Sosyal mesafe sebebiyle boş bırakılacak koltuklar, hatıra bileti ve kişiye özel tasarımlarla destekçileriyle buluşacak. Gomidas oyununun izleyici ile buluşması ve sahnede kalmaya devam etmesi için destek bekliyor.

29-30-31 Ocak tarihli oyunların biletleri ve isme özel Gomidas Hatıra Setleri Cumartesi 13:00 itibariyle mobilet.com üzerinden seyircileriyle ve destekçileriyle buluşuyor.

Yolcu Tiyatro'nun yeni projesi Gomidas 24. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Kumkapı’daki Surp Vortvots Vorodman Kilisesi'nde 27 Kasım’da dünya prömiyerini yapmıştı. Ahmet Sami Özbudak’ın yazıp yönettiği, süpervizörlüğünü ve yapımcılığını Ersin Umut Güler’in yaptığı oyunda, Hagop Mamigonyan şefliğindeki Lusavoriç Korosu oyun boyunca Gomidas Vartabed eserleri seslendirerek Gomidas karakterine can veren Fehmi Karaarslan’a eşlik ediyor. Türkçe ve Fransızca sahnelenen oyunda seyirci dilediği versiyonu seçebiliyor.

Gomidas Kimdir?

Gomidas Vartabed, Osmanlı döneminde Kütahya’da dünyaya gelmiş, yolu Eçmiyadzin, İstanbul, Berlin ve Paris’e düşmüş; Ermeni, Anadolu ve dünya kültürüne derin izler bırakmış, müzikolog, besteci ve koro şefi bir rahip. Hem Anadolu’yu hem “Müzik Kutusu” dediği Ermenistan’ı çok iyi tanıyan, ilhamını bu topraklardan alan, “sesinin duyulduğu her yer deniz kıyısı olan” bu özel sesin, Gomidas’ın yolculuğu birçok trajik hikâyeyle şekilleniyor.

Gomidas

Yazan-Yöneten: Ahmet Sami̇ Özbudak

Süpervi̇zör: Ersi̇n Umut Güler

Oynayan: Fehmi̇ Karaarslan

Müzi̇k: Gomi̇das Vartabed

Müzi̇k Di̇rektörü ve Koro Şefi̇: Hagop Mami̇gonyan

Topluluk: Lusavori̇ç Korosu

Hareket Tasarımı: Selçuk Göldere

Dekor Tasarımı: Ci̇han Aşar

Kostüm Tasarımı: Özlem Kaya

Işık Tasarımı: Cem Yılmazer, Yasin Gültepe

Türkçe’den Fransızca’ya Çevi̇ren: Serra Yılmaz, Yi̇ği̇t Bener

Prodüksi̇yon Sorumlusu: Mahi̇r Yıldız

Yönetmen Yardımcısı: Duygu Peli̇t

Karakter Dramaturji̇si̇: Sonya Di̇cle Çeti̇n

Asi̇stanlar: Emre Can Sancar, Özlem Yılmaz

Afi̇ş Resmi̇: Panos Terlemezyan

Afi̇ş Tasarımı: Uğurcan Ataoğlu, Tali̇p Özer

Afi̇ş Fotoğrafı: Serdar Tanyeli̇

Retouch: Adem Başaran, P Blok

Oyun Fotoğrafları: Orhan Cem Çeti̇n, Saygın Serdaroğlu

Di̇ji̇tal Kayıt

Yönetmen: Ersi̇n Umut Güler

Görüntü Yönetmeni̇: Cemi̇l Kızıldağ

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