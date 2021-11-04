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Yolcu taşıyan taksici seyir halindeyken telefondan at yarışı izledi, maskeyi de dikiz aynasına taktı

04 Kasım 2021 08:51

İstanbul Esenyurt’ta bir taksi sürücüsü seyir halinde ilerlediği esnada, telefonunda at yarışı açarak izlemeye başladı. Taksiye çocuğuyla binen kadın o anları kayıt altına alırken, taksi sürücüsünün rahatlığı dikkat çekti. 

Olay, geçen cumartesi günü Esenyurt’ta yaşandı. Çocuğuyla birlikte taksiye binen bir kadın, taksi şoförünün seyir halinde at yarışı izlemeye başlamasıyla şoke oldu. Bir eliyle direksiyonu tutan şoför, diğer eliyle yatay hale getirdiği telefonda at yarışı izlemeye başladı. Trafiği tehlikeye atan sürücünün, araçta yolcu varken kendi maske takmayıp dikiz aynasına maske takması ise gözden kaçmadı. Yaşanan anlar yolcunun kamerasına böyle yansıdı.

taksitaksiciesenyurt

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