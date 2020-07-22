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Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobil ikiye bölündü, 1 kişi hayatını kaybetti

22 Temmuz 2020 11:11

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
İstanbul-Antalya Kaş seferini yapan Ayhan E., idaresindeki  yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 78'inci kilometresi Sandıklı Alamescit köyü yakınlarında Aynur Çelik  idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil çarpışmanın şiddetiyle ikiye bölündü. Otomobil sürücüsü Aynur Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. 

Çelik'in cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsisi yapılmak üzere Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otobüste bulunan yolcular ise başka bir otobüse nakledilerek yoluna devam etti.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Aynur ÇelikkazaAfyonkarahisarAntalyaotomobil ikiye bölündüSandıklı ilçesi

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